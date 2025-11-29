PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person und Verkehrsunfallflucht

Kamen (ots)

Am Freitag (28.11.2025) kam es gegen 17:15 Uhr an der Kreuzung Nordring / Münsterstraße / Friedhofstraße / Ostring zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person, hohem Sachschaden und einer Verkehrsunfallflucht Eine 53-jährige Bergkamenerin wollte mit ihrem PKW vom Nordring nach rechts auf den Ostring abbiegen. Eine entgegenkommende 64-jährige Bergkamenerin wollte von der Friedhofstraße nach links auf den Ostring abbiegen, missachtete dabei die Vorfahrt der 53-Jährigen. Diese erschrak sich, verriss das Lenkrad und fuhr nach rechts gegen einen Zaun und eine Garage. Dabei wurde sie leicht verletzt und musste mit einem RTW zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. werden- Ihr PKW wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. An Zaun und Garage entstand ebenfalls Sachschaden. Die 64-jährige setzte ihre Fahrt ohne anzuhalten fort. Anhand ihres von aufmerksamen Zeugen mitgeteilten Kennzeichens konnte sie ermittelt und wenig später an ihrer Anschrift angetroffen werden. An ihrem PKW war geringer Sachschaden entstanden. Sie selbst blieb unverletzt. Die Ermittlungen gegen sie wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und bezüglich des Unfallherganges dauern an. Der Sachschaden an beiden PKW, Zaun und Garage wird insgesamt auf etwa 15.800 Euro geschätzt. Die Unfallaufnahme vor Ort dauerte bis gegen 18:40 Uhr.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 29.11.2025 – 09:50

    POL-UN: Unna - Raub auf Tankstelle - Zeugen gesucht

    Unna (ots) - Am Freitag (28.11.2025) kam es gegen 14:50 Uhr zu einem Raub auf eine Tankstelle am Ostring. Zwei vermummte Personen betraten den Verkaufsraum und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Der 28-jährige Angestellte übergab einen geringen Bargeldbetrag. Danach flüchteten beide Personen auf dem Ostring in Richtung Bahnhof. Die Fahndung nach ihnen verlief negativ. Die beiden ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 12:17

    POL-UN: Kamen - Polizei führt Geschwindigkeitskontrollen auf Unnaer Straße durch

    Kamen (ots) - Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Unna haben am Sonntag, 23.11.2025 in den Vormittagsstunden Geschwindigkeitsmessungen auf der Unnaer Straße in Kamen durchgeführt. Es wurden insgesamt 16 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Dabei handelte es sich um sieben Verwarnungsgelder und zwei Verstöße im Ordnungswidrigkeitenbereich. Zusätzlich wurden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren