Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person und Verkehrsunfallflucht

Kamen (ots)

Am Freitag (28.11.2025) kam es gegen 17:15 Uhr an der Kreuzung Nordring / Münsterstraße / Friedhofstraße / Ostring zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person, hohem Sachschaden und einer Verkehrsunfallflucht Eine 53-jährige Bergkamenerin wollte mit ihrem PKW vom Nordring nach rechts auf den Ostring abbiegen. Eine entgegenkommende 64-jährige Bergkamenerin wollte von der Friedhofstraße nach links auf den Ostring abbiegen, missachtete dabei die Vorfahrt der 53-Jährigen. Diese erschrak sich, verriss das Lenkrad und fuhr nach rechts gegen einen Zaun und eine Garage. Dabei wurde sie leicht verletzt und musste mit einem RTW zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. werden- Ihr PKW wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. An Zaun und Garage entstand ebenfalls Sachschaden. Die 64-jährige setzte ihre Fahrt ohne anzuhalten fort. Anhand ihres von aufmerksamen Zeugen mitgeteilten Kennzeichens konnte sie ermittelt und wenig später an ihrer Anschrift angetroffen werden. An ihrem PKW war geringer Sachschaden entstanden. Sie selbst blieb unverletzt. Die Ermittlungen gegen sie wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und bezüglich des Unfallherganges dauern an. Der Sachschaden an beiden PKW, Zaun und Garage wird insgesamt auf etwa 15.800 Euro geschätzt. Die Unfallaufnahme vor Ort dauerte bis gegen 18:40 Uhr.

