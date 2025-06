LPI-SHL: Unfallflucht - Hoher Sachschaden

Zella-Mehlis (ots) - Donnerstagnachmittag hielt eine 35-jährige Autofahrerin verkehrsbedingt an einer Ampel in der Suhler Straße in Zella-Mehlis. Eine dahinterfahrende 78-jährige Seat-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den stehende Pkw auf. Dabei verletzte sich der 80-jährige Beifahrer der Unfallverursacherin leicht. Um den Seat kümmerte sich der Abschleppdienst. Es entstand Sachschaden in noch ...

