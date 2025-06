LPI-SHL: 40.000 Euro Sachschaden

Suhl (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß am Mittwoch, zwischen 14:30 Uhr und 15:25 Uhr gegen einen auf einem Parkplatz in der Stadelstraße in Suhl geparkten schwarzen Skoda. Ohne den Eigentümer oder die Polizei zu informieren, verließ der Verursacher die Unfallstelle. Zwischen 15:20 Uhr und 15:25 Uhr kam es in der direkt angrenzenden Thomas-Müntzer-Straße zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht. ...

