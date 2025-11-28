PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - 14-jährige E-Scooter Fahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt -Verkehrsunfallverursacher flüchtig

Selm (ots)

Am Donnerstag (27.11.2025) befuhr eine 14-jährige Selmerin mit ihrem E-Scooter gegen 15:45 Uhr die Ludgeristraße und beabsichtigte die Münsterlandstraße am Kreisverkehr Münsterlandstraße / Olfener Straße zu queren.

Dazu nutze sie den dortigen Fußgängerüberweg, neben welchem parallel ein Radweg verläuft. Ein von der Ludgeristraße einfahrender Campingbus (Kastenwagen), welcher den Kreisverkehr nach rechts auf die Münsterlandstraße verlassen wollte, übersah das Mädchen, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Die 14-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Der Unfallfahrer hielt zunächst an der Unfallstelle an und erkundigte sich kurz nach dem Befinden der 14-Jährigen. Er entfernte sich dann von der Unfallörtlichkeit.

Beschreibung des Flüchtigen:

   -	männlich -	ca. 185 cm groß -	40-55 Jahre -	gräuliche kurze Haare
-	grauer Rollkragenpullover

Beschreibung des Fahrzeugs:

   -	Kastenwagen -	weiß -	u.a. mit Aufklebern eines Segelbootes und 
eines Elchs beklebt

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Werne unter den Telefonnummern 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail unter poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

