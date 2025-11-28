Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Fußgängerin von Pkw angefahren und leicht verletzt - Fahrzeugführer flüchtig

Unna (ots)

Am Donnerstag (27.11.2025) kam es gegen 17:00 Uhr auf dem Hallohweg in Unna zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 20-jährige Fußgängerin verletzt wurde.

Der Unnaerin befand sich zur Verkehrsunfallzeit fußläufig aus Richtung Kamener Straße kommend, am rechten Fahrbahnrand des Hallohwegs. Ein Pkw soll an ihr vorbeigefahren sein, wobei die Fußgängerin von dem Augenspiegel des Fahrzeugs touchiert wurde. Die 20-Jährige stürzte hierdurch und wurde leicht verletzt.

Das beteiligte Fahrzeug entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Es soll sich um einen kleinen, hellen Pkw gehandelt haben.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Unna unter den Telefonnummern 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail unter poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell