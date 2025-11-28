POL-UN: Kamen - Zeugen nach Motorrad-Diebstahl gesucht
Kamen (ots)
In Kamen-Methler wurde zwischen Mittwoch (26.11.2025), 20.30 Uhr und Donnerstag (27.11.2025), 07.30 Uhr ein Motorrad an der Robert-Koch-Straße entwendet.
Das geparkte Kraftfahrzeug stand auf einem dortigen Parkplatz.
Es handelt sich um ein Motorrad des Herstellers KTM mit dem amtlichen Kennzeichen UN-PP66.
Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl und dem Verbleib des entwendeten Motorrads geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen unter den Rufnummern 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.
