Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Zeugen nach Motorrad-Diebstahl gesucht

Kamen (ots)

In Kamen-Methler wurde zwischen Mittwoch (26.11.2025), 20.30 Uhr und Donnerstag (27.11.2025), 07.30 Uhr ein Motorrad an der Robert-Koch-Straße entwendet.

Das geparkte Kraftfahrzeug stand auf einem dortigen Parkplatz.

Es handelt sich um ein Motorrad des Herstellers KTM mit dem amtlichen Kennzeichen UN-PP66.

Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl und dem Verbleib des entwendeten Motorrads geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen unter den Rufnummern 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

