POL-UN: Kamen - Polizei führt Geschwindigkeitskontrollen auf Unnaer Straße durch

Kamen (ots)

Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Unna haben am Sonntag, 23.11.2025 in den Vormittagsstunden Geschwindigkeitsmessungen auf der Unnaer Straße in Kamen durchgeführt.

Es wurden insgesamt 16 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Dabei handelte es sich um sieben Verwarnungsgelder und zwei Verstöße im Ordnungswidrigkeitenbereich. Zusätzlich wurden zwei Fahrzeuge kontrolliert, bei denen jeweils ein TÜV-Verstoß festgestellt wurde.

Außerdem wurde in einem weiteren Fall eine Blutprobe wegen Betäubungsmittelverstoßes angeordnet; schon der Vortest deutete positiv auf einen Cannabis-Konsum hin.

Das schnellste Fahrzeug war an dem Sonntag mit einer Geschwindigkeit von 76 km/h bei erlaubten 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften unterwegs. Dem Fahrzeugführer konnte eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 23 km/h vorgeworfen werden. Auf den Fahrer kommt nun ein Bußgeld in Höhe von 115 Euro sowie ein Punkt in Flensburg zu.

