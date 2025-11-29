Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Raub auf Tankstelle - Zeugen gesucht

Unna (ots)

Am Freitag (28.11.2025) kam es gegen 14:50 Uhr zu einem Raub auf eine Tankstelle am Ostring. Zwei vermummte Personen betraten den Verkaufsraum und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Der 28-jährige Angestellte übergab einen geringen Bargeldbetrag. Danach flüchteten beide Personen auf dem Ostring in Richtung Bahnhof. Die Fahndung nach ihnen verlief negativ.

Die beiden wurden wie folgt beschrieben: Erste Person: weiblich, etwa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 160 bis 170 cm groß, schwarze Jacke, schwarze Jogginghose mit weißen Streifen an der Seite, schwarze Schuhe, dunkler Schal im Gesicht, halb vermummt, Kapuze aufgesetzt, schwarze Schusswaffe. Zweite Person: männlich, etwa 18 bis 25 Jahre alt, etwa 160 bis 170 cm groß, weiß-grauer Kapuzenpullover, schwarzer Rucksack, schwarze Jogginghose, weiß-schwarze Schuhe, Kapuze aufgesetzt, Gesicht halb vermummt.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell