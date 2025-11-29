Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Falsche Bankmitarbeiter bestahlen Senior in seiner Wohnung - Zeugen gesucht

Unna (ots)

Am Freitag (28.11.2025) gegen 10:00 Uhr ließ ein 92-jähriger Mann zwei bislang unbekannte Männer in seine Wohnung in der Friedrich-List-Straße ein, die sich als angeblicher Mitarbeiter der Bankenaufsicht ausgegeben hatten. Nach kurzer Unterhaltung klingelte es erneut an der Wohnungstür des Mannes. Die beiden Unbekannten erklärten, dass es sich vermutlich um einen Kollegen von ihnen handeln würde. Vermutlich während der 92-Jährige erneut zur Wohnungstür ging, entwendeten die beiden Unbekannten einen auf dem Tisch liegenden geringen Bargeldbetrag und verließen zügig die Wohnung. Die Polizei erhielt erst gegen 14:15 Uhr Kenntnis von dem Vorfall.

Die beiden Unbekannten wurden wie folgt beschrieben: Beide männlich, beide etwa 30 bis 40 Jahr alt, beide trugen dunkle Anzüge, einer trug eine Mütze. Beide sprachen akzentfrei Deutsch. Zur möglichen dritten Person liegt keine Beschreibung vor.

Wer hat zur fraglichen Uhrzeit gegen 10 Uhr entsprechende verdächtige Personen im Bereich der Friedrich-List-Straße gesehen? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polize.nrw.de.

