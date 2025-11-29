PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-UN: Kamen - Nächtlicher PKW-Diebstahl - Zeugen gesucht

Kamen (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 28.11.2025, 19:20 Uhr, bis Samstag, 29.11.2025, 06:45 Uhr, wurde durch bislang Unbekannte aus einer Grundstückseinfahrt an der Lünener Straße ein schwarzer Toyota RAV 4 entwendet. Zum Entwendungszeitpunkt waren an dem PKW die Kennzeichen UN-MM 1084 angebracht. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

