PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Verkehrsunfall mit Sachschaden und unter Alkoholeinfluss

Kamen (ots)

Am Samstagabend (29.11.2025) kam es gegen 21:55 Uhr am Kreisverkehr Westicker Straße / Königstraße in Methler zu einem Verkehrsunfall mit erheblichen Folgen. Nach dem derzeitigen Stand der polizeilichen Ermittlungen fuhr ein 49-jähriger Kamener mit seinem PKW auf der Westicker Straße in Fahrtrichtung Kamen nahezu ungebremst über die Mittelinsel des Kreisverkehrs. Der PKW schleuderte einen auf der Mittelinsel liegenden Findling zur Seite, überschlug sich und kam anschließend wieder auf den Rädern quer zur Fahrtrichtung zum Stehen. Der 49-jährige war einziger Insasse des Fahrzeuges. Er wurde durch mehrere Ersthelfer betreut, musste von ihnen aber auch an einer Weiterfahrt mit dem PKW gehindert werden. Eine Untersuchung durch den Rettungsdienst vor Ort ergab, dass er unverletzt geblieben war. Da sich Anzeichen für eine Alkoholisierung ergaben, wurde ihm anschließend in der Polizeiwache Kamen durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. An dem erheblich beschädigten PKW hatten alle Airbags ausgelöst. Er musste abgeschleppt werden. Verkehrszeichen am Kreisverkehr wurden ebenfalls beschädigt. Durch die Feuerwehr Kamen wurden der Findling wieder an seinen ursprünglichen Platz gebracht und ausgelaufene Betriebsstoffe des Fahrzeuges aufgenommen. Die Unfallaufnahme vor Ort dauerte bis gegen 23:30 Uhr. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf etwa 15.200 Euro geschätzt.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 30.11.2025 – 07:49

    POL-UN: Unna - Wohnungseinbruch in Königborn - Zeugen gesucht

    Unna (ots) - Am Samstag (29.11.2025), im Zeitraum von 14:45 Uhr bis 20:30 Uhr brachen bislang Unbekannte durch eine Terrassentür in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Salinenstraße ein und entwendeten Schmuck. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden. Redaktionelle Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 07:48

    POL-UN: Bergkamen - Brand im Keller eines leerstehenden Hauses - Zeugen gesucht

    Bergkamen (ots) - Am Samstag (29.11.2025), gegen 14:50 Uhr, kam es zu einem Brand im Keller eines seit längerer Zeit leerstehenden Mehrfamilienhauses in der Straße Am Römerberg. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Bergkamen gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Gebäudeschaden entstand ebenfalls nicht. Nach ersten Erkenntnissen brannte dort Unrat, welcher ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 07:47

    POL-UN: Schwerte - Einbruch in Firmen-Fahrzeug - Zeugen gesucht

    Schwerte (ots) - Im Zeitraum von Montag, 24.11.2025, 19:00 Uhr, bis Samstag, 29.11.2025, 05:20 Uhr, brachen Unbekannte in einen auf dem Park & Ride-Parkplatz am Freischütz, Hörder Straße, abgestellten Transporter einer Dachdecker-Firma ein und entwendeten das Lenkrad und das Kombiinstrument. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren