Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Verkehrsunfall mit Sachschaden und unter Alkoholeinfluss

Kamen (ots)

Am Samstagabend (29.11.2025) kam es gegen 21:55 Uhr am Kreisverkehr Westicker Straße / Königstraße in Methler zu einem Verkehrsunfall mit erheblichen Folgen. Nach dem derzeitigen Stand der polizeilichen Ermittlungen fuhr ein 49-jähriger Kamener mit seinem PKW auf der Westicker Straße in Fahrtrichtung Kamen nahezu ungebremst über die Mittelinsel des Kreisverkehrs. Der PKW schleuderte einen auf der Mittelinsel liegenden Findling zur Seite, überschlug sich und kam anschließend wieder auf den Rädern quer zur Fahrtrichtung zum Stehen. Der 49-jährige war einziger Insasse des Fahrzeuges. Er wurde durch mehrere Ersthelfer betreut, musste von ihnen aber auch an einer Weiterfahrt mit dem PKW gehindert werden. Eine Untersuchung durch den Rettungsdienst vor Ort ergab, dass er unverletzt geblieben war. Da sich Anzeichen für eine Alkoholisierung ergaben, wurde ihm anschließend in der Polizeiwache Kamen durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. An dem erheblich beschädigten PKW hatten alle Airbags ausgelöst. Er musste abgeschleppt werden. Verkehrszeichen am Kreisverkehr wurden ebenfalls beschädigt. Durch die Feuerwehr Kamen wurden der Findling wieder an seinen ursprünglichen Platz gebracht und ausgelaufene Betriebsstoffe des Fahrzeuges aufgenommen. Die Unfallaufnahme vor Ort dauerte bis gegen 23:30 Uhr. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf etwa 15.200 Euro geschätzt.

