POL-PDNR: Fußgänger angefahren - Täter flüchtet

Rheinbrohl (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Schubertstraße in Rheinbrohl alle vier Reifen an einem, im Carport des Geschädigten, abgestellten PKW beschädigt. Aufgrund der geführten Ermittlungen wurde bekannt, dass der unbekannte Täter die Reifen mit einem Akkubohrer beschädigte. Der Sachschaden dürfte im mittleren dreistelligen Eurobereich liegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: ...

