POL-UN: Unna - Wohnungseinbruch in Königborn - Zeugen gesucht
Unna (ots)
Am Samstag (29.11.2025), im Zeitraum von 14:45 Uhr bis 20:30 Uhr brachen bislang Unbekannte durch eine Terrassentür in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Salinenstraße ein und entwendeten Schmuck. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.
