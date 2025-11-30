PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Wohnungseinbruch in Königborn - Zeugen gesucht

Unna (ots)

Am Samstag (29.11.2025), im Zeitraum von 14:45 Uhr bis 20:30 Uhr brachen bislang Unbekannte durch eine Terrassentür in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Salinenstraße ein und entwendeten Schmuck. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

