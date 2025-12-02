Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Gaststätte

Bergkamen (ots)

Unbekannte Täter haben sich am Montag (01.12.2025) zwischen 00.30 Uhr und 12.00 Uhr Zutritt in eine Gaststätte an der Jahnstraße in Bergkamen-Oberaden verschafft.

Nachdem die Täter alles durchwühlt hatten, brachen sie einen Spielautomaten auf und entwendeten den Inhalt.

Hinweise zu dem Einbruch sowie zu den Tätern bitte an die Polizei in Kamen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

