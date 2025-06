Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Unbekannte überfallen Mann in Bahnhofsnähe - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Freudenstadt (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ist zwischen 1:00 Uhr und 2:00 Uhr am Stadtbahnhof in Freudenstadt ein Mann seiner Brieftasche beraubt worden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand habe der Mann nach dem Verlassen einer Lokalität den Weg in Richtung der dortigen Taxistände eingeschlagen, als er plötzlich und unvermittelt von zwei bislang unbekannten Männern von hinten überwältigt und zu Boden gebracht und getreten wurde. Am Boden liegend wurde dem Mann durch die Täter der Geldbeutel entwendet. Einer der Angreifer soll im Anschluss in Richtung Marktplatz geflüchtet sein, der zweite in eine unbekannte Richtung. Von den Tätern sollen zwischen 30 bis 35 Jahre alt gewesen sein. Einer von ihnen habe ein schwarzes Basecap getragen.

Die Kriminalpolizei Freudenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen im Bereich des Stadtbahnhofs gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben könnten, sich unter der Telefonnummer 07231 186-4444, beim Kriminaldauerdienst Pforzheim, zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell