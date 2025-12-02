Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Brandstiftung an Kleinkraftrad - Zeugen gesucht

Bergkamen (ots)

Am Montag (01.12.2025) kam es gegen 23:00 Uhr in der Büscherstraße zu einer Brandstiftung an einem Roller.

Das Kleinkraftrad war auf dem Grundstück eines Sportplatzes abgestellt und geriet dort in Brand, sodass der Roller vollständig zerstört wurde. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung eingeleitet und sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können.

Mögliche Zeugen werden in dem Zusammenhang gebeten, sich bei der Polizei in Kamen unter 02303 921 3220 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell