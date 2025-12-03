Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Festnahme nach versuchtem Diebstahl aus Pkw

Bergkamen (ots)

Am Dienstag (02.12.2025) kam es an der Landwehrstraße gegen 10:10 Uhr zu einem Diebstahlsversuch.

Ein 32-jähriger Mann wurde durch die 51-jährige Eigentümerin eines geparkten Pkw dabei beobachtet, wie er in dem Fahrzeug auf dem Beifahrersitz saß. Als die Bergkamenerin den Mann daraufhin ansprach, entfernte dieser sich fußläufig von der Örtlichkeit. Er konnte im weiteren Verlauf im Bereich Werner Straße, Ecke Hochstraße durch hinzugerufene Polizeibeamte angetroffen werden.

Der Tatverdächtige wurde zur Personalienfeststellung zu einer Polizeiwache gebracht. Eine Überprüfung seiner Person ergab, dass es sich um einen 32-jährigen Serben ohne festen Wohnsitz handelt. Weiterhin bestand gegen ihn ein Haftbefehl, weshalb er vorläufig festgenommen wurde.

Bislang ist unklar, wie sich der Tatverdächtige Zutritt in das Fahrzeug der Bergkamenerin verschafft hatte. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Der 32-Jährige wurde am Dienstagmittag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell