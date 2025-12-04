PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Unbekannte Täter sprengen Zigarettenautomat auf

Selm (ots)

Am Donnerstag (04.12.2025) kam es gegen 01:25 Uhr zu einer Zigarettenautomatensprengung an der Einmündung Langer Acker, Ecke Werner Straße.

Bislang unbekannte Täter sprengten den Tabakautomaten auf, entwendeten eine unbekannte Anzahl von Zigarettenschachteln und entfernten sich anschließend fußläufig in Richtung Neue Werner Straße von der Örtlichkeit.

Bei ihnen soll es sich um zwei junge Männer mit dunklen Haaren und dunkler Kleidung gehandelt haben. Einer der Täter trug weiße Schuhe und führte eine weiße Tüte mit sich.

Die Täter konnten trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen, unter anderem unter Einsatz eines Polizeihubschraubers, nicht angetroffen werden.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise geben können: 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

