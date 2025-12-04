POL-UN: Schwerte - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 15-jährigen Mädchen - Nachtrag
Schwerte (ots)
Nachtrag zur Pressemitteilung vom 03.12.2025: Aktualisierung des Lichtbildes der Vermissten.
Link zum Fahndungsportal mit aktuellem Lichtbild:
https://polizei.nrw/fahndung/188136
Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 02303 921 0 entgegen.
