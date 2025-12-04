POL-UN: Schwerte - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 15-jährigen Mädchen - Nachtrag

Schwerte (ots) - Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung. Die Vermisste wurde letztmalig am 19.11.2025 um 07:30 Uhr, gesehen, als sie das häusliche Umfeld verließ und zur zur Schule ging. Dort ist die Vermisste nicht erschienen. Es besteht der Verdacht, dass die Vermisste im Großraum Dortmund aufhältig ist. ...

mehr