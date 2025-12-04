PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 15-jährigen Mädchen - Nachtrag

Schwerte (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 03.12.2025: Aktualisierung des Lichtbildes der Vermissten.

Link zum Fahndungsportal mit aktuellem Lichtbild:

https://polizei.nrw/fahndung/188136

Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 02303 921 0 entgegen.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
