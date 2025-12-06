PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Wohnungseinbruch in Fröndenberg- Hohenheide

Fröndenberg (ots)

Unbekannte Täter brachen am Freitagnachmittag in ein Einfamilienhaus in Fröndenberg- Hohenheide ein. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck aus dem Haus. Hinweise auf der oder die Täter nimmt die Polizei Unna unter der Telefonnummer 02303/921-3120 oder per Mail Poststelle.Unna@polizei.nrw entgegen.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

  • 06.12.2025 – 07:24

    POL-UN: Wohnungseinbruch in Kamen

    Kamen (ots) - Am Freitagabend wurde in Kamen in der Straße Im Telgei in eine Wohnung eingebrochen worden. Durch der oder die Täter wurde Schmuck entwendet. Wer am Freitagabend verdächtige Feststellungen in diesem Bereich hatte, meldet sich bitte bei der Polizei Kamen unter der Telefonnummer 02307/921-3220 oder per Mail an Poststelle.Unna@polizei.nrw.de Redaktionelle Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Unna Pressestelle Telefon: 02303-921 1150 E-Mail: ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 15:07

    POL-UN: Schwerte - Alleinunfall unter Alkoholkonsum, Fahrer leicht verletzt

    Schwerte (ots) - Unter Einfluss von Alkohol kam es am 03.12.2025, gegen 22.55 Uhr kam es zu einem Alleinunfall in Schwerte an der Römerstraße. Ein männlicher, 50-jähriger Autofahrer, befuhr mit seinem PKW die Römerstraße aus Richtung Dortmund in Richtung Schwerte. In Höhe der Bahnunterführung kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 14:38

    POL-UN: Unna - Festnahme nach räuberischer Erpressung auf Tankstelle

    Unna (ots) - Am Samstag (29.11.2025) kam es gegen 15:30 Uhr zu einer räuberischen Erpressung auf eine Tankstelle an der Hemmerder Dorfstraße in Unna. Zwei Personen betraten zur Tatzeit den Verkaufsraum. Hierbei handelte es sich um eine weibliche und eine männliche Person. Die weibliche Person forderte eine 37-jähirge Angestellte unter Vorhalt einer Schusswaffe zu ...

    mehr
