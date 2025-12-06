POL-UN: Wohnungseinbruch in Fröndenberg- Hohenheide

Kamen (ots) - Am Freitagabend wurde in Kamen in der Straße Im Telgei in eine Wohnung eingebrochen worden. Durch der oder die Täter wurde Schmuck entwendet. Wer am Freitagabend verdächtige Feststellungen in diesem Bereich hatte, meldet sich bitte bei der Polizei Kamen unter der Telefonnummer 02307/921-3220 oder per Mail an Poststelle.Unna@polizei.nrw.de Redaktionelle Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Unna Pressestelle Telefon: 02303-921 1150 E-Mail: ...

mehr