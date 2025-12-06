POL-UN: Wohnungseinbruch in Fröndenberg- Hohenheide
Fröndenberg (ots)
Unbekannte Täter brachen am Freitagnachmittag in ein Einfamilienhaus in Fröndenberg- Hohenheide ein. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck aus dem Haus. Hinweise auf der oder die Täter nimmt die Polizei Unna unter der Telefonnummer 02303/921-3120 oder per Mail Poststelle.Unna@polizei.nrw entgegen.
Redaktionelle Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw
Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell