POL-UN: Fröndenberg - Bürgersprechstunde des Bezirks- und Schwerpunktdienstes mit Polizeihauptkommissarin Claudia Preker und Polizeihauptkommissar Markus Droste
Fröndenberg (ots)
Polizeihauptkommissarin Claudia Preker und Polizeihauptkommissar Markus Droste bieten Mitte Dezember wieder eine Bürgersprechstunde auf dem Markt in Fröndenberg an.
Sie haben etwas anzusprechen? Sorgen, Nöte, Anregungen können Fröndenberger Bürgerinnen und Bürger loswerden am Donnerstag, 11.12.2025.
In der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr stehen Polizeihauptkommissarin Claudia Preker und Polizeihauptkommissar Markus Droste mit Rat und Tat allen Interessierten zur Seite.
Kommen Sie gerne vorbei!
