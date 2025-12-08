PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Bürgersprechstunde des Bezirks- und Schwerpunktdienstes mit Polizeihauptkommissarin Claudia Preker und Polizeihauptkommissar Markus Droste

Fröndenberg (ots)

Polizeihauptkommissarin Claudia Preker und Polizeihauptkommissar Markus Droste bieten Mitte Dezember wieder eine Bürgersprechstunde auf dem Markt in Fröndenberg an.

Sie haben etwas anzusprechen? Sorgen, Nöte, Anregungen können Fröndenberger Bürgerinnen und Bürger loswerden am Donnerstag, 11.12.2025.

In der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr stehen Polizeihauptkommissarin Claudia Preker und Polizeihauptkommissar Markus Droste mit Rat und Tat allen Interessierten zur Seite.

Kommen Sie gerne vorbei!

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

