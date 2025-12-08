Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Größerer Polizeieinsatz in Wohnhaus an Capeller Straße nach Bedrohung

Werne (ots)

Am Montag (08.12.2025) kam es gegen 9.45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Capeller Straße in Werne zu einem größeren Polizeieinsatz.

Anlass waren Streitigkeiten, bei denen eine Waffe bedrohlich eingesetzt wurde.

Ein tatverdächtiger 23-Jähriger, der unter Betäubungsmitteln stand, konnte vorläufig festgenommen und dem Gewahrsam zugeführt werden.

Die Waffe konnte durch die eingesetzten Beamten aufgefunden und sichergestellt werden.

Es bestand zu keiner Zeit eine Gefährdung für die Bevölkerung - zudem wurde niemand verletzt.

Die weiteren polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell