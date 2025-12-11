PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Einbruch in Spielothek
In der Nacht auf Donnerstag stiegen Unbekannte in ein Gebäude in Heidenheim ein.

Ulm (ots)

Unbekannte verschaffen sich in der Nacht Zugang in eine Spielothek in der Ploucquetstraße. Den Spuren zufolge gelangten sie über ein Fenster in das Gebäude. Die Täter wurden vermutlich bei der Tat gestört, denns ie flüchteten ohne Beute. Die Polizei aus Heidenheim (Tel. 07321/322-432) hat die Ermittlungen nach den Tätern aufgenommen und die Spuren gesichert.

