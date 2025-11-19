Hauptzollamt Berlin

HZA-B: Skandal-Rocker-Konzert - Zoll nimmt Sicherheitspersonal ins Visier Bundesweite Schwerpunktprüfung gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung

Berlin (ots)

Vor Beginn eines internationalen Acts mit rund 10.000 Zuschauern prüften 100 Beamtinnen und Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Berlin (FKS) in den Abendstunden des 17.11.2025 das Wach- und Sicherheitspersonal einer Veranstaltungshalle im Bezirk Prenzlauer Berg. Dieses Objekt stellte mit fast 120 Personenbefragungen den Schwerpunkt der Prüfungen in Berlin dar, die im Rahmen der bundesweiten Maßnahme durchgeführt wurden. Insgesamt 156 Personen wurden an diesem Tag zu ihren Beschäftigungsverhältnissen befragt. Bislang wurden gegen zwei angetroffene Sicherheitskräfte Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Leistungsbetrug eingeleitet. Im Fokus standen noch 11 weitere Objekte, darunter auch Notunterkünfte, in denen die Beschäftigten 21 verschiedener Arbeitgeber überprüft wurden. Der Zoll kontrollierte hierbei die Einhaltung sozialversicherungsrechtlicher Pflichten, den unrechtmäßigen Bezug von Sozialleistungen, die Einhaltung des Mindestlohns und die illegale Beschäftigung von Ausländern. Die Prüfungen ergaben bislang nur vereinzelt Beanstandungen. Die Auswertung dauert weiter an.

