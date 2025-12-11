Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Heiningen - Versuchter Einbruch

Am Mittwoch versuchte ein Unbekannter in Heiningen in ein Gebäude einzubrechen.

Ulm (ots)

Gegen 18.30 Uhr war ein Einbrecher in der Tannenstraße unterwegs. An einem Einfamilienhaus hebelte er eine Kellertür auf. Zum Diebstahl kam es nicht, da der Bewohner zu dieser Zeit nach Hause kam. Er hörte noch verdächtige Geräusche aus dem Keller, dann war der Täter bereits verschwunden. Die Polizei Göppingen (Tel. 07161/632360) hat die Ermittlungen aufgenommen und die Spuren gesichert. Der Schaden an der Tür wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Viele Einbrüche können durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Ganoven ihr Vorhaben schnell auf. Die Polizei empfiehlt, sich gegen Einbruch und Diebstahl zu schützen. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter der Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter [www.k-einbruch.de](https://www.k-einbruch.de/)

++++ 2376078(TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell