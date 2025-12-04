Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Junger Fahrer überschlägt sich mit Pkw

Stemwede (ots)

(FW) In Folge eines schweren Alleinunfalls am Mittwochabend in Stemwede überschlug sich ein Mann mit seinem Pkw. Da seine Verletzungen zunächst als lebensbedrohlich eingeschätzt wurden, alarmierte man ein Verkehrsunfallteam.

Ein 21-Jähriger beabsichtigte gegen 22:20 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Drohner Straße in Richtung Bohmte zu fahren. Nach derzeitigen Ermittlungen kam der Rödinghausener etwa einen Kilometer vor der Straße "Unter den Eichen" in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen kollidierte mit einem Baum, überschlug sich und kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen.

Dem Fahrer war es noch möglich selbstständig einen Notruf bei der Feuerwehr abzusetzen. Ein 39-Jähriger bemerkte im Vorbeifahren den verunfallten BMW und kümmerte sich um den Verletzten. Aufgrund der starken Verletzungen wurde der Verunfallte nach notärztlicher Versorgung vor Ort, mit einem Rettungshubschrauber in das Johannes-Wesling-Klinikum geflogen. Nachdem zunächst lebensgefährliche Verletzungen vermutet wurden, stabilisierte sich nach ersten Behandlungen im Krankenhaus sein Zustand.

Da sich Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum ergaben, wurde dem 21-Jährigen im Klinikum eine Blutprobe entnommen. Der BMW musste durch ein Abschleppunternehmen von dem Feld geborgen werden. Zur Unfallaufnahme erschien ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Dortmund.

Die Unfallörtlichkeit war für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen bis in die frühen Morgenstunden gesperrt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell