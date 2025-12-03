PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei stoppt Autofahrer ohne Fahrerlaubnis - Beifahrer zuvor als Dieb aufgefallen

Minden, Porta-Westfalica (ots)

(FW) Zunächst wurde ein Mann am Dienstag als Taschendieb in Minden auffällig. Anschließend war er in Porta auch noch Passagier in einem Auto, dessen Fahrer keinen Führerschein besaß.

In einem Supermarkt in der Gneisenaustraße in Minden wurde gegen 13:40 Uhr ein 28-Jähriger von einem Zeugen dabei beobachtet, als er in die Jackentasche eines Mindeners (86) gegriffen haben soll. Die daraufhin alarmierten Polizisten konnten den Langfinger im Ladenlokal aufgreifen. Bei der Durchsuchung konnten sie kein Diebesgut auffinden. Er wurde daraufhin wieder auf freien Fuß gesetzt, muss aber dennoch, aufgrund seines Versuches, mit einer Anzeige rechnen.

Wenig später geriet in Porta-Westfalica ein Opel in den Fokus einer Streifenwagenbesatzung, in welchem sich der zuvor aufgefallene Taschendieb als Beifahrer befand. Die Beamten hielten den Pkw gegen 15:00 Uhr an der Straße "Zur Porta" an. Es stellte sich heraus, dass der 38-jährige Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen konnte. Zusätzlich vermuteten die Ordnungshüter bei ihm einen möglichen Einfluss von Betäubungsmitteln. Dieser bestätigte sich mit einem durchgeführten Drogenvortest. Dem Berliner wurde in der Polizeiwache in Porta eine Blutprobe entnommen. Auch auf ihn kommen nun Strafverfahren zu.

Nach der Blutentnahme fuhr das Duo wieder davon. Allerdings führte nun der Taschendieb das Fahrzeug, da dieser immerhin einen Führerschein besaß.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

