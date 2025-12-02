Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfall im Kreuzungsbereich - Bulli landet auf der Seite

Petershagen (ots)

(FW) In Friedewalde ist es am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Hierbei wurden drei Personen leicht verletzt.

Ein 55-Jähriger Espelkamper befuhr gegen 07:30 Uhr mit seinem Volkswagen die L803 in Richtung Warmsen. Zeitgleich beabsichtigte eine Diepholzerin (42) mit ihrem Mercedes auf der Lavelsloher Straße in Richtung Diepenau zu fahren. Hierzu musste sie die L803 kreuzen. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Autos miteinander. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der VW Bulli auf die Seite. Der Mercedes prallte gegen einen weiteren, an der Kreuzung wartenden, Volvo eines Warmsers (61).

Bei dem Unfallgeschehen wurde der Espelkamper und sein Beifahrer (31), sowie die Diepholzerin leicht verletzt. Sie wurden an der Unfallstelle medizinisch betreut und mittels Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert. Der Warmser blieb unverletzt. Die drei beteiligten Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 75.000 Euro.

Die Kreuzung war für die Dauer der Unfallaufnahme für circa 45 Minuten gesperrt.

