Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Heckenbrände beschäftigen die Polizei

Bad Oeynhausen, Löhne (ots)

(TB) Zu vermehrten Heckenbränden kam es in den vergangenen Tagen im Bereich Bad Oeynhausen und Löhne. Der Schwerpunkt der Brandlegungen lag in Werste.

So verzeichneten die Beamten zwischen dem 27. November und in der vergangenen Nacht (02.12.) mehrere Sachbeschädigungen durch Feuer an Hecken. In einem Fall wurde in einer leerstehenden Garage ein Zeitungsstapel sowie einmal ein Unterstand aus Holz durch Flammen beschädigt. Die Tatzeiten lagen zumeist zwischen ein und fünf Uhr nachts. Die Brandermittler der Polizei prüfen in allen Fällen einen Tatzusammenhang. Zudem stehen die Beamten der Kreispolizeibehörden Minden-Lübbecke und Herford bezüglich der Brandlegungen im intensiven Austausch.

Bereits in der Nacht zum 24. November 2025 verzeichnete die Polizei mehrere Heckenbrände in Bad Oeynhausen. Die kleineren Brände konnten durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43553/6165052

Wer in den vergangenen Tagen in den benannten Orten auffällige Beobachtungen zu möglichen Brandgeschehen oder verdächtigen Personen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Ermittler der Polizei zu wenden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

