Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mehrere Autos in Hille aufgebrochen

Hille (ots)

(FW) Zum Aufbruch von drei geparkten Fahrzeugen kam es am Freitag- und Samstagabend in Hille.

Im Korfskamp wurden am Samstagabend zwischen 19 Uhr und 21 Uhr ein Hyundai und ein VW angegangen. Die Täter schlugen bei dem grauen i20 die Scheibe der Fahrerseite ein und entwendeten eine Geldbörse. Bei dem schwarzen Passat wurde die vordere rechte Scheibe zerstört. Hier konnte eine Handtasche entwendet werden. In beiden Fällen befanden sich in den entwendeten Gegenständen Ausweise, Bargeld und Debitkarten.

Ein weiterer Diebstahl ereignete sich am Freitagabend in der Von-Oeynhausen-Straße zwischen 19:30 und 22:45 Uhr. In diesem Fall wurde die hintere linke Scheibe eines Volkswagens eingeschlagen. Hier wurde aus dem schwarzen Polo ein Rucksack entwendet.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer (0571) 8866-0 entgegen.

Die Polizei rät eindringlich dazu, niemals Wertgegenstände oder Objekte, die einen materiellen Wert vermuten lassen in den Fahrzeugen zu hinterlassen. Dies gilt auch für versteckte Gegenstände, deren Ablageorte die Täter meist sehr genau kennen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

