Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Automatenaufbrecher festgenommen

Minden (ots)

(TB) Ein Zigarettenautomat im Mindener Ortsteil Dankersen war in der Nacht zu Sonntag das Ziel eines Aufbrechers. Mithilfe der Angaben einer aufmerksamen Zeugin konnten Einsatzkräfte im Rahmen der Fahndung den Täter festnehmen.

Gegen 04:30 Uhr informierte eine Anwohnerin über den Notruf 110 die Polizei von einem mutmaßlichen Aufbruch eines Zigarettenautomaten am Alsterweg Ecke Einmündung zur Kanalstraße. Kurz vor Eintreffen der Polizei konnte die Zeugin beobachten, wie der zunächst Unbekannte über ein angrenzendes Feld flüchtete. Im Rahmen der Fahndung konnte der Mindener später durch Beamte gestellt und festgenommen werden.

Den bisherigen Ermittlungen zu Folge hatte der 17-Jährige zunächst versucht, den Automaten mittels Böller aufzusprengen. Hierdurch kam er aber nicht an die Zigaretten heran, sodass er ein Hebelwerkzeug zur Hilfe nahm. Aufgrund der eintreffenden Streifenwagen musste er seine Flucht ohne Beute antreten. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 3.000 Euro geschätzt.

Nach der Tatortaufnahme wurde der Jugendliche seinen Erziehungsberechtigen übergeben. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

