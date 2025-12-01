Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Trio bei Einbruch von der Polizei gestellt

Preußisch Oldendorf (ots)

(SN) Dank eines Zeugenhinweises konnte die Polizei am Freitagabend drei Personen bei einem Einbruch in ein Wohnhaus auf frischer Tat ertappen.

Zuvor hatte man der Polizei gegen 21.50 Uhr gemeldet, dass sich drei Personen in dem an der Bremer Straße gelegenen Gebäude mit angrenzendem Schrottplatz aufhalten würden. Daraufhin rückten die Beamten mit mehreren Einsatzkräften - darunter eine Streifenwagenbesatzung aus Niedersachsen sowie ein Diensthundführer - aus und umstellten das Grundstück. Wenig später trat ein Heranwachsender aus dem Haus hervor. Als die Beamten androhten, das Gebäude unter Einsatz eines Diensthundes zu durchsuchen, ergaben sich auch die beiden weiteren Personen.

Die jungen Männer im Alter von 18 bis 20 Jahren aus dem Landkreis Osnabrück wurden daraufhin von den Polizisten vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam nach Minden gebracht. Ein Pkw wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Mangels Haftgründen wurden die drei Personen nach einer Nacht im Polizeigewahrsam am Samstag wieder auf freien Fuß gesetzt.

Bereits in der Nacht zu Freitag war es zu einem Einbruch in das genannte Gebäude gekommen. Hierbei wurde unter anderem Bargeld entwendet. Nach derzeitigen Erkenntnissen steht das tatverdächtige Trio auch für diese Tat im Mittelpunkt der laufenden Ermittlungen.

