Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Supermarkt nach Bombendrohung wieder geöffnet

Porta Westfalica (ots)

(TB) Eine Bombendrohung zum Nachteil eines WEZ-Marktes in Porta Westfalica führte heute zu einem größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Auch eine erhebliche Anzahl an Kundschaft musste in den Vormittagsstunden unverrichteter Dinge das Ladenlokal verlassen. In-zwischen konnte Entwarnung gegeben werden.

Gegen kurz nach 10 Uhr ging in dem Supermarkt in der Straße "Unter der Schalksburg" eine Bombendrohung ein. Daraufhin räumte die Marktleitung den zu dem Zeitpunkt stark frequentierten Gebäudekomplex samt Poststation, Apotheke, Bäcker, Getränkemarkt sowie Parkpalette. Zudem sperrte die Polizei das Areal großräumig ab. Hierzu wurden zur Unterstützung Einsatzkräfte der Polizeibehörden Bielefeld, Herford und Lippe angefordert. In der Folge durchsuchten die Beamten der Polizei mit Unterstützung eines Sprengstoffspürhundes den Markt ohne Feststellungen. Der Einsatz wurde gegen 14:30 Uhr beendet.

Die Ermittlungen bezüglich des Anrufers hat die Kriminalpolizei aufgenommen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

