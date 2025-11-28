PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Brand in der Stadtbibliothek

Minden (ots)

(TB) Zu einem Brand in der Stadtbibliothek wurden Polizei und Feuerwehr am frühen Freitagmorgen in die Innenstadt von Minden gerufen.

Gegen kurz vor 04:30 Uhr lief ein Brandmeldealarm aus dem Gebäude in der Straße Königswall auf. Bereits bei Eintreffen der Rettungskräfte war das Feuer von außen wahrnehmbar. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte eine größere Brandausbreitung verhindert werden. Während des Einsatzes war der Königswall zwischen Rodenbecker Straße und Königstraße für rund zwei Stunden gesperrt. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Ersten Ermittlungen der Brandspezialisten der Polizei zufolge ist das Feuer in einem Bücherregal des Untergeschosses der Bibliothek ausgebrochen. Konkrete Hinweise zur Brandursache liegen derzeit nicht vor.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

