Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Brand in der Stadtbibliothek

Minden (ots)

(TB) Zu einem Brand in der Stadtbibliothek wurden Polizei und Feuerwehr am frühen Freitagmorgen in die Innenstadt von Minden gerufen.

Gegen kurz vor 04:30 Uhr lief ein Brandmeldealarm aus dem Gebäude in der Straße Königswall auf. Bereits bei Eintreffen der Rettungskräfte war das Feuer von außen wahrnehmbar. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte eine größere Brandausbreitung verhindert werden. Während des Einsatzes war der Königswall zwischen Rodenbecker Straße und Königstraße für rund zwei Stunden gesperrt. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Ersten Ermittlungen der Brandspezialisten der Polizei zufolge ist das Feuer in einem Bücherregal des Untergeschosses der Bibliothek ausgebrochen. Konkrete Hinweise zur Brandursache liegen derzeit nicht vor.

