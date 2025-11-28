Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Vermisster 15-Jähriger wieder aufgefunden

Minden-Lübbecke (ots)

Der seit Mittwoch vermisste 15-Jährige konnte im Rahmen von Suchmaßnahmen am heutigen frühen Morgen wohlbehalten in Minden angetroffen werden.

Wir danken für die Mithilfe bei der Fahndung.

