Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto am Grünen Weg aufgebrochen

Bad Oeynhausen (ots)

(FW) Zum Aufbruch eines geparkten Autos kam es am Mittwochabend auf einem Parkplatz des Immanuel-Kant-Gymnasiums.

Für rund 90 Minuten hatte eine Frau aus Bad Oeynhausen ihr Auto an der Straße "Grüner Weg" abgestellt. Als die 47-Jährige gegen 19:30 Uhr zu ihrem schwarzen Hyundai zurückkehrte, war die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Aus dem Pkw hatte der Täter eine Handtasche entwendet.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer (0571) 8866-0 entgegen.

Die Polizei empfiehlt grundsätzlich keine Wertsachen in abgestellten Fahrzeugen zurückzulassen, sondern diese mitzunehmen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

