POL-MI: Auto am Grünen Weg aufgebrochen
Bad Oeynhausen (ots)
(FW) Zum Aufbruch eines geparkten Autos kam es am Mittwochabend auf einem Parkplatz des Immanuel-Kant-Gymnasiums.
Für rund 90 Minuten hatte eine Frau aus Bad Oeynhausen ihr Auto an der Straße "Grüner Weg" abgestellt. Als die 47-Jährige gegen 19:30 Uhr zu ihrem schwarzen Hyundai zurückkehrte, war die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Aus dem Pkw hatte der Täter eine Handtasche entwendet.
Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer (0571) 8866-0 entgegen.
Die Polizei empfiehlt grundsätzlich keine Wertsachen in abgestellten Fahrzeugen zurückzulassen, sondern diese mitzunehmen.
