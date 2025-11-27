Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto am Grünen Weg aufgebrochen

Bad Oeynhausen (ots)

(FW) Zum Aufbruch eines geparkten Autos kam es am Mittwochabend auf einem Parkplatz des Immanuel-Kant-Gymnasiums.

Für rund 90 Minuten hatte eine Frau aus Bad Oeynhausen ihr Auto an der Straße "Grüner Weg" abgestellt. Als die 47-Jährige gegen 19:30 Uhr zu ihrem schwarzen Hyundai zurückkehrte, war die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Aus dem Pkw hatte der Täter eine Handtasche entwendet.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer (0571) 8866-0 entgegen.

Die Polizei empfiehlt grundsätzlich keine Wertsachen in abgestellten Fahrzeugen zurückzulassen, sondern diese mitzunehmen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell