Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer zum wiederholten Male ohne Führerschein unterwegs

Espelkamp (ots)

(TB) Ein Autofahrer geriet am Mittwochnachmittag in den Fokus einer Streifenwagenbesatzung. Der Mann versuchte sich der Kontrolle noch durch Flucht zu entziehen, konnte aber gestellt werden.

Im Rahmen ihrer Streifenfahrt beobachteten die Einsatzkräfte gegen 17 Uhr im Bereich des Hindenburgring einen Autofahrer, der bereits in der Vergangenheit durch diverse Verkehrsdelikte polizeilich in Erscheinung getreten war. Als der Mercedes-Fahrer den Streifenwagen erblickte, parkte er seinen Wagen zügig auf dem Parkplatz des dortigen Supermarktes ein und flüchtete zu Fuß. Im Zuge der Nacheile konnten die Beamten den 48-Jährigen stellen und festnehmen. Wie sich im Rahmen der Überprüfung herausstellte, war er nicht nur ohne Führerschein unterwegs, sondern war das Fahrzeug weder zugelassen noch versichert. Zudem waren die an der A-Klasse angebrachten Kennzeichen nach einem Diebstahl im polizeilichen Fahndungssystem ausgeschrieben. Der Mann wurde in Anschluss der Maßnahmen vor Ort dem Gewahrsam in Minden zugeführt. Mangels Haftgründen musste er am Donnerstagvormittag aus der polizeilichen Obhut entlassen werden.

