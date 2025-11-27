PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei stellt zahlreiche Verstöße bei Fahndungs- und Kontrolltag fest

Minden (ots)

(FW) Im Rahmen eines landesweiten Fahndungs- und Kontrolltages hat die Polizei im Kreis Minden-Lübbecke am Mittwoch zahlreiche Verkehrsteilnehmer und Personen überprüft. Im Zuge des mehrstündigen Einsatzes wurden 409 Verwarngelder, 775 Ordnungswidrigkeiten und sieben Strafanzeigen dokumentiert. Besonders viele Verstöße stellten die Beamten bei Geschwindigkeitsmessungen fest.

Im Bereich der B65 wurden von 4.255 gemessenen Fahrzeugen insgesamt 1.057 mit erhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Dies entspricht einer extrem hohen Quote von fast 25 Prozent. Davon müssen nun 195 Fahrer ihren Führerschein vorübergehend abgeben.

Den negativen Höchstwert lieferte der Fahrer eines Mercedes. Er wurde mit 159 Stundenkilometern vom Radar erfasst. Nach Abzug der Toleranz bleibt eine Überschreitung um mehr als das Doppelte des Erlaubten (104 zu schnell). Den Mann erwartet nicht nur eine Geldbuße von 700 Euro, sondern auch ein dreimonatiges Fahrverbot. Da eine Ablenkung am Steuer immer noch eine gängige Unfallursache darstellt, kontrollierte man gezielt die Nutzung von elektronischen Geräten. Hierbei wurden 41 Handyverstöße geahndet.

Auch im Bereich der Fahrtüchtigkeit deckten die Einsatzkräfte Verstöße auf. Ein 25-jähriger Mindener fiel am Steuer eines Mercedes auf. Er versuchte sich der Kontrolle zunächst durch eine kurzzeitige Flucht mit dem PKW und anschließend zu Fuß zu entziehen. Die Beamten konnten ihn jedoch nach kurzer Nacheile stellen. Da ein Drogenvortest positiv auf Betäubungsmittel anschlug und der Mann zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen den Halter des Wagens erstattete man ebenfalls Anzeige. Zudem fiel ein Hondafahrer (18) aus Minden durch den Konsum von Betäubungsmitteln auf. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Das Alter nicht vor Torheit schützt, zeigt ein Mindener Kraftfahrer. Dem 72-Jährigen wurde mangelnde Ladungssicherung an seinem Fahrzeug vorgeworfen. Hieraufhin versuchte er die Beamten einzuschüchtern und warf mit seinen Dokumenten um sich. Im Ergebnis wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und der Führerscheinstelle ein Bericht übersandt. Diese überprüft nun seine charakterliche Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen.

Zusätzlich zu den oben genannten Kontrollen, überprüften die Polizisten 62 Fahrzeuge und 75 Personen. Schwerpunktmäßig steuerte sie hier die Mindener Innenstadt und Supermärkte an. Hierbei wurden zehn Ordnungswidrigkeiten und drei Strafanzeigen gefertigt. Zudem konnte ein Fahndungstreffer erzielt und in dem Zuge ein Fahrzeug sichergestellt werden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 13:34

    POL-MI: Autofahrer zum wiederholten Male ohne Führerschein unterwegs

    Espelkamp (ots) - (TB) Ein Autofahrer geriet am Mittwochnachmittag in den Fokus einer Streifenwagenbesatzung. Der Mann versuchte sich der Kontrolle noch durch Flucht zu entziehen, konnte aber gestellt werden. Im Rahmen ihrer Streifenfahrt beobachteten die Einsatzkräfte gegen 17 Uhr im Bereich des Hindenburgring einen Autofahrer, der bereits in der Vergangenheit durch ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 13:17

    POL-MI: Unfallbeteiligter gesucht

    Minden (ots) - (FW) Bei einem Verkehrsunfall in Nähe des Bahnhofs am Sonntagabend verletzte sich ein 16-Jähriger leicht. Nun sucht die Polizei nach Zeugen und nach dem bisher unbekannten Unfallbeteiligten. An der Kreuzung Friedrich-Wilhelm-Straße und Schwarzer Weg kam es gegen 18:05 Uhr zu dem Unfallgeschehen. Ein Pkw-Fahrer beabsichtigte den Erkenntnissen zufolge von der Straße "Schwarzer Weg" auf die Friedrich-Wilhem-Straße in Richtung Leteln einzubiegen. Zeitgleich ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 12:01

    POL-MI: Lauter Knall: Zigarettenautomat durch Sprengung beschädigt

    Minden (ots) - (SN) Dank eines Zeugenhinweises konnte die Polizei in der Nacht zu Mittwoch nach der Sprengung eines Zigarettenautomaten an der Stiftsallee zwei Tatverdächtige ermitteln. So hatte ein aufmerksamer Zeuge gegen 0.45 Uhr zwei Personen bemerkt, die vor einem Grill-Imbiss an einem Zigarettenautomaten herumhantierten und infolgedessen einen lauten Knall ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren