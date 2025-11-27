POL-MI: Vermisstenfall: Polizei sucht nach 15-jährigen Jugendlichen
Minden, Rahden (ots)
(TB) Ein 15-Jähriger wird aktuell von der Polizei Minden-Lübbecke gesucht. Der in Rahden gemeldete Jugendliche wurde zuletzt am Mittwochmittag in Minden gesichtet. Nach der Schule verliert sich seine Spur. Da alle Suchmaßnahmen bisher nicht zu seinem Auffinden führten, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.
Der Vermisste ist etwa 159 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er hat braune Haare, blaue Augen sowie einen leichten Bartansatz und trägt eine schwarze Brille. Zuletzt trug er eine schwarze Winterjacke. Zudem führt er vermutlich einen Rucksack bei sich. Aufgrund einer verzögerte Entwicklungsreife kann eine Eigengefährdung des Jugendlichen nicht ausgeschlossen werden.
Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Polizei in Minden.
Ein Foto des Vermissten findet sich im Fahndungsportal der Polizei NRW unter: https://polizei.nrw/fahndung/187608
Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de
Außerhalb der Bürozeit:
Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke
Telefon: (0571) 8866-0
Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell