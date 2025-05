Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim

Lingenfeld- Zwei Autos beschädigt - Zeugen gesucht

Germersheim / Lingenfeld (ots)

Am Mittwochnachmittag und -abend kam es zu zwei Sachbeschädigungen an Autos in Germersheim und Lingenfeld. Zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr zerkratzte ein unbekannter Täter die Beifahrerseite eines in der Bergstraße in Germersheim abgestellten PKWs. Zwischen 20.15 Uhr und 20.45 Uhr wurde an einem, in der Germersheimer Straße in Lingenfeld geparkten Auto die Heckscheibe eingeschlagen. An der Frontscheibe war ebenfalls ein Sprung festzustellen. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Die Polizei Germersheim bittet um Zeugenhinweise unter 07274/958-0 oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de

