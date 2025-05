Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Radfahrer nach Unfallflucht verletzt - Fahrer eines weißen Sprinters mit Anhänger gesucht

Frankweiler - Siebeldingen (ots)

Am Mittwoch (21.05.2025) gegen 12:00 befuhr ein Radfahrer mit seinem Rennrad die L508 von Frankweiler kommend in Richtung Siebeldingen. Ein ihm nachfolgender weißer Sprinter mit Anhänger befuhr ebenfalls die L508 in Richtung Siebeldingen. Auf Höhe des Radfahrers habe der Sprinter mit Anhänger den Radfahrer überholt und jedoch zu früh wieder eingeschert, sodass es mit dem Radfahrer zum starken Zusammenstoß kam. Der Rennradfahrer stürzte daraufhin und verletzte sich derart, dass er mit dem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus verbracht wurde. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne die notwendigen Feststellungen zu ermöglichen und sich um den Radfahrer zu kümmern. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrzeug sowie Anhänger und dem Fahrer oder der Fahrerin geben können.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall, dem Fahrzeug und Anhänger, dem Fahrer bzw. Fahrerin geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell