POL-PDLD: Zwei Unfälle auf der Autobahn

Landau (ots)

Am Donnerstagmorgen, den 22.05.2025, kam es kurz vor 09:00 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der BAB 65. Ein 32-jähriger LKW-Fahrer befuhr die Autobahn von Ludwigshafen in Fahrtrichtung Karlsruhe. Ca. 1,5 km vor der Ausfahrt Landau-Süd, bremste ein weiterer LKW vor ihm ab. Dies übersah der 32-Jährige und fuhr dem 41-jährigen LKW-Fahrer auf. Der LKW des 32-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Währenddessen die Autobahnmeisterei die Unfallstelle absicherte, kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall an der gleichen Örtlichkeit. Gegen 11:40 Uhr beabsichtigte ein BMW-Fahrer nach links auf die Einfädelspur zu wechseln. Da er, sowie der auf der linken Spur fahrende LKW-Fahrer keine Rücksicht nahm, kam es zu einem Zusammenstoß während des Spurwechsels. An beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden, jedoch waren beide Fahrzeuge noch fahrbereit. Die BAB 65 war in diesem Bereich ca. 3,5 Stunden nur einseitig befahrbar.

