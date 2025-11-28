Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Telefon-Shop

Lübbecke (ots)

(TB) Einbrecher suchten in den frühen Morgenstunden des Freitags einen Telefon-Shop in der Lübbecker Innenstadt heim und entwendeten Handys.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge verschafften sich die bisher Unbekannten gegen 04:20 Uhr zunächst Zugang zum Verkaufsraum des Ladenlokals in der Lange Straße. Anschließend brachen sie eine Tür zum Lagerraum auf. Hier erbeuteten sie nach ersten Erkenntnissen eine zweistellige Anzahl an Handys. Mit der Beute konnten sie sich unerkannt vom Tatort entfernen.

Wer zum Tatzeitraum oder den Stunden zuvor im Bereich der Lübbecker Innenstadt verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Ermittler der Kriminalpolizei zu wenden.

