POL-MI: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Rahden (ots)

(TB) Eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Weher Straße wurde der Polizei am Donnerstagnachmittag angezeigt. Hinweisen zufolge sollen mehrere Zeugen das Geschehen beobachtet haben.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde die Besitzerin eines auf dem Parkplatz des Combi-Marktes abgestellten Toyota kurz nach 17 Uhr von einem bisher unbekannten Zeugen auf eine Verkehrsunfallflucht zu ihrem Nachteil angesprochen. Zudem konnte der Mann der Geschädigten das Kennzeichen des Fluchtfahrzeuges mitteilen. Den Hinweisen nach hatte ein anderer Toyota-Fahrer im Zuge eines Rangiervorgangs das abgestellte Fahrzeug beschädigt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, sei der Verursacher fortgefahren. Bei Ermittlungen an der Halteranschrift des Fluchtfahrzeuges konnten zum Unfall korrespondierende Schäden an dem Toyota festgestellt werden. Zudem ergaben sich Hinweise zum Fahrer des Wagens.

Zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts bitten die Ermittler des Verkehrskommissariats die bisher unbekannten Zeugen, sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 bei der Polizei zu melden.

