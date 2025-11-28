PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MI: Schwangere muss nach Auffahrunfall ins Krankenhaus

Bad Oeynhausen (ots)

(FW) Nach einem Auffahrunfall in Bad Oeynhausen am Donnerstagnachmittag ist eine Frau leicht verletzt worden.

Eine Herforderin fuhr mit ihrem Fahrzeug gegen 14:45 Uhr auf der Loher Straße in Richtung Bültestraße. An der Einmündung zur Wendener Straße musste die 34-Jährige bremsen. Die hinter ihr fahrende Hiddenhausenerin (26) fuhr infolgedessen mit ihrem Pkw auf den Audi auf und es kam zu einer Kollision.

Die 34-Jährige Schwanger wurde vorsichtshalber mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Bad Oeynhausen gebracht. Ihr mitfahrender Sohn (3), sowie die Fahrzeuglenkerin des Mazdas blieben unverletzt.

Die Loher Straße wurde während der Unfallaufnahme für etwa 50 Minuten gesperrt.

