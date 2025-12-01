Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Flucht vor der Polizei - Rollerfahrer rast durch Stemwede

Stemwede (ots)

(FW) Ein Rollerfahrer versuchte einer Polizeikontrolle zu entziehen, als er am Samstagabend auf der Stemwederberg-Straße in den Fokus einer Streifenwagenbesatzung geriet. Die Beamten konnten ihn stellen.

Die Einsatzkräfte beabsichtigten gegen 19:30 Uhr im Rahmen einer Verkehrsüberprüfung den Biker auf der Stemwederberg-Straße zu kontrollieren. Sie forderten den Rollerfahrer zum Anhalten auf, doch er ignorierte die Zeichen und flüchtete. Die Verfolgungsfahrt führte über mehrere Straßen und erstreckte sich über 8 Kilometer. Hierbei fuhr der 16-Jährige streckenweise grob verkehrswidrig, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und rücksichtslos. Glücklicherweise führte das Fehlverhalten aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens zu keinen Unfällen.

Auf der Mesenkämper Straße endete die Flucht, da die Beamten den Stemweder bei einer günstigen Gelegenheit stellen konnten. Bei der Durchsicht seiner Papiere stellte sich heraus, dass der Raser keine gültige Fahrerlaubnis für das Zwei-Rad besaß und zusätzlich das Fahrzeug mit keiner gültigen Betriebserlaubnis ausgestattet war. Dem Fahrer wurde der Führerschein entzogen und der Roller sichergestellt. Sowohl der 16-Jährige, als auch der Halter müssen nun mit Strafanzeigen rechnen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell