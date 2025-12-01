PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mann raubt E-Scooter

Petershagen (ots)

(TB) Ein bisher Unbekannter raubte am Samstagabend in Petershagen von einem Jugendlichen den E-Scooter. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Zunächst kam es gegen 19:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hauptstraße zu einer ersten Begegnung zwischen dem 14-Jährigen und eines Freundes mit dem auf zirka 30 bis 40 Jahre geschätzten Mann. Dieser beleidigte grundlos die Jungen, die daraufhin den Ort verließen. Der Unbekannte folgte ihnen entlang der Hauptstraße bis zu einem Imbiss, wo er den Petershäger mit einem Messer bedrohte und dessen weißen E-Scooter entwendete. Mit dem Roller entfernte er sich über die Sparkassenstraße, Brandhorststraße bis zur Westfalenstraße, wo sich seine Spur verliert.

Der als kräftig beschriebene Mann wurde auf eine Größe von 170 bis 180 Zentimetern geschätzt. Als besonderes Merkmal führte man eine auffällige Zahnlücke an. Bekleidet war der Täter mit einer Hose in Camouflagemuster sowie einer schwarzen Jacke mit Neonstreifen parallel des Reißverschlusses.

Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder dem Unbekannten geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Ermittler der Kriminalpolizei in Minden zu wenden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 11:59

    POL-MI: Trio bei Einbruch von der Polizei gestellt

    Preußisch Oldendorf (ots) - (SN) Dank eines Zeugenhinweises konnte die Polizei am Freitagabend drei Personen bei einem Einbruch in ein Wohnhaus auf frischer Tat ertappen. Zuvor hatte man der Polizei gegen 21.50 Uhr gemeldet, dass sich drei Personen in dem an der Bremer Straße gelegenen Gebäude mit angrenzendem Schrottplatz aufhalten würden. Daraufhin rückten die Beamten mit mehreren Einsatzkräften - darunter eine ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 11:23

    POL-MI: Flucht vor der Polizei - Rollerfahrer rast durch Stemwede

    Stemwede (ots) - (FW) Ein Rollerfahrer versuchte einer Polizeikontrolle zu entziehen, als er am Samstagabend auf der Stemwederberg-Straße in den Fokus einer Streifenwagenbesatzung geriet. Die Beamten konnten ihn stellen. Die Einsatzkräfte beabsichtigten gegen 19:30 Uhr im Rahmen einer Verkehrsüberprüfung den Biker auf der Stemwederberg-Straße zu kontrollieren. Sie forderten den Rollerfahrer zum Anhalten auf, doch er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren