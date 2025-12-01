Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mann raubt E-Scooter

Petershagen (ots)

(TB) Ein bisher Unbekannter raubte am Samstagabend in Petershagen von einem Jugendlichen den E-Scooter. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Zunächst kam es gegen 19:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hauptstraße zu einer ersten Begegnung zwischen dem 14-Jährigen und eines Freundes mit dem auf zirka 30 bis 40 Jahre geschätzten Mann. Dieser beleidigte grundlos die Jungen, die daraufhin den Ort verließen. Der Unbekannte folgte ihnen entlang der Hauptstraße bis zu einem Imbiss, wo er den Petershäger mit einem Messer bedrohte und dessen weißen E-Scooter entwendete. Mit dem Roller entfernte er sich über die Sparkassenstraße, Brandhorststraße bis zur Westfalenstraße, wo sich seine Spur verliert.

Der als kräftig beschriebene Mann wurde auf eine Größe von 170 bis 180 Zentimetern geschätzt. Als besonderes Merkmal führte man eine auffällige Zahnlücke an. Bekleidet war der Täter mit einer Hose in Camouflagemuster sowie einer schwarzen Jacke mit Neonstreifen parallel des Reißverschlusses.

Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder dem Unbekannten geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Ermittler der Kriminalpolizei in Minden zu wenden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell