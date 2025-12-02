Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Hausbewohnerin überrascht Einbrecher

Petershagen (ots)

(SN) Bisher unbekannte Einbrecher haben in der Nacht zu Dienstag in Petershagen ihr Unwesen getrieben.

So drangen die Täter den Erkenntnissen zufolge in den Nachtstunden gewaltsam in ein am Grünen Weg liegendes Einfamilienhaus ein. Als die schlafende Hausbewohnerin gegen 2.30 Uhr darauf aufmerksam wurde, flüchteten die Kriminellen aus dem Gebäude in unbekannte Richtung. Dabei erbeuteten sie unter anderem eine Geldbörse.

Wem in der vergangenen Nacht verdächtige Handlungen oder Personen rund um den Grünen Weg aufgefallen sind, der meldet sich bitte bei der Polizei unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell