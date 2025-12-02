PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MI: Unfall unter mutmaßlichem Alkoholeinfluss

Minden (ots)

(FW) Bei einem Verkehrsunfall auf der Marienstraße wurden am späten Samstagabend vier Fahrzeuge beschädigt. Zudem erlitt eine Person leichte Verletzungen.

Den Erkenntnissen zufolge befuhr ein 32-Jähriger gegen 23:45 Uhr mit seinem VW Passat die Marienstraße in Richtung Petershagen. Beim Vorbeifahren an einem rechtsseitig parkenden Pkw, kam dem Mann eine Frau (37) mit einem BMW entgegen. Als der Mann nach rechts auswich um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw zu vermeiden, kollidierte der Kraftwagen mit dem stehenden VW. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Geparkte wiederum gegen einen weiteren am Fahrbahnrand abgestellten Mini geschoben. Auch das entgegenkommende Auto wurde durch herumfliegende Fahrzeugteile in Mitleidenschaft gezogen. Drei der vier Wagen waren schließlich nicht mehr fahrbereit.

Bei dem Petershäger konnte durch die Polizei im Rahmen der Unfallaufnahme eine mutmaßliche Alkoholisierung festgestellt werden. Dieser Verdacht erhärtete sich durch einen durchgeführten Atemalkoholtest. Deshalb wurden dem Passat-Fahrer Blutproben auf der Polizeiwache Minden entnommen. Zudem beschlagnahmten die Beamten seinen Führerschein.

Der Beifahrer (26) des 32-Jährigen wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Er wurde vor Ort medizinisch behandelt und anschließend durch eine Rettungswagenbesatzung dem Johannes-Wesling-Klinikum zugeführt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

