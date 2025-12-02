Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: An Lkws geschraubt - Dieb von Polizei festgenommen

Lübbecke (ots)

(FW) Ein Firmengelände und Teile der dortigen Fahrzeuge waren in der Nacht zu Dienstag das Ziel eines Diebes. Mithilfe der Angaben eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei den Täter stellen und festnehmen.

Über den Notruf 110 informierte ein Bürger gegen halb zwei die Leitstelle der Polizei und berichtete von einem möglichen Diebstahl auf einem Firmengelände an der Bacmeisterstraße. Die Beamten stellten bei ihrem Eintreffen den 31-Jährigen fest, welcher sich unter einem Sattelauflieger eines Lkws versteckte. Er konnte widerstandlos festgenommen werden.

Den bisherigen Ermittlungen zu Folge hatte der Diepenauer versucht Fahrzeugteile von den dort abgestellten LKWs abzuschrauben. Es konnte des Weiteren festgestellt werden, dass der Langfinger mit einem eigenen Pkw vor Ort war. In diesem konnte durch die Ordnungshüter unter anderem mutmaßliches Diebesgut und Werkzeug gesichtet werden. Die Einsatzkräfte stellten das Fahrzeug sicher und ließen es abschleppen.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam Minden zugeführt, aus welchem er mittlerweile mangels Haftgründen wieder entlassen wurde. Auf ihn kommen nun diverse Strafanzeigen zu.

